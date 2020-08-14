Люди, які часто приймають гарячу ванну, рідше вмирають від хвороб серця та інсульту. І чим частіше вони це роблять, тим менший ризик.

Такий зв'язок виявило дослідження, яке опублікували в журналі Heart.

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Раніше вчені вже повідомляли, що ванни пов'язані з поліпшенням якості сну і вищою оцінкою власного здоров'я.

Ванна та серцево-судинні захворювання

Науковці проаналізували дані 61 тисячі учасників великого японського дослідження факторів ризику хвороб серця. Їх вік був від 45 до 59 років, вчені спостерігали за ними з 1990 по 2009 рік.

Виявилося, що щоденне приймання гарячої ванни пов'язаний зі зниженням ризику хвороб серця на 28%, а інсульту (ішемічного і геморагічного) – на 26%, в порівнянні з показниками людей, які ванну не приймають. Приймання ванн не було пов'язане зі зниженням ризику раптової зупинки серця.

Температура води

Температура води також мала значення. Наприклад, ризик хвороб серця у любителів теплої води знижувався на 26%, у любителів гарячої – на 35%.

Чому виникає позитивний вплив

Це дослідження було наглядовим. Тому воно може показати тільки зв'язок (кореляцію) між приймання ванн і поліпшенням здоров'я серцево-судинної системи. Щоб з'ясувати, чи є ванни саме причиною зниження ризику інфарктів і інсультів, потрібно виконати більше спостережень.

Важливу роль може грати й те, як японці приймають ванни. Традиційно, вони занурюються в воду до рівня ліктів.

Можливою причиною поліпшення здоров'я серцево-судинного здоров'я у любителів ванн може бути поліпшення гемодинаміки, посилення руху крові в судинах всього організму.