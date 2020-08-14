Люди, которые часто принимают горячую ванну, реже умирают от болезней сердца и инсульта. И чем чаще они это делают, тем меньше риск.

Такую связь выявило исследование, которое опубликовали в журнале Heart.

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Ранее ученые уже сообщали, что горячие ванны связаны с улучшением качества сна и более высокой оценкой собственного здоровья.

Горячая ванна и сердечно-сосудистые заболевания

Ученые проанализировали данные 61 тысячи участников крупного японского исследования факторов риска болезней сердца. Их возраст был от 45 до 59 лет, ученые наблюдали за ними с 1990 по 2009 год.

Оказалось, что ежедневный прием горячей ванны связан со снижением риска болезней сердца на 28%, а инсульта (ишемического и геморрагического) – на 26%, в сравнении с показателями людей, которые ванну не принимают. Прием ванн не был связан со снижением риска внезапной остановки сердца.

Температура воды

Температура воды также имела значение. Например, риск болезней сердца у любителей теплой воды снижался на 26%, у любителей горячей – на 35%.

Почему возникает положительное влияние

Это исследование было наблюдательным. Поэтому оно может показать только связь (корреляцию) между приемом ванн и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы. Чтобы выяснить, являются ли ванны именно причиной снижения риска инфарктов и инсультов, нужно провести больше наблюдений.

Важную роль может играть и то, как японцы принимают ванны. Традиционно, они погружаются в воду до уровня локтей.

Возможной причиной улучшения здоровья сердечно-сосудистого здоровья у любителей ванн может быть улучшение гемодинамики, усиление движения крови в сосудах всего организма.