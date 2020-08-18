Збільшити виробництво вакцин вирішили, щоб попередити нову можливу кризу в системі охорони здоров'я. Загалом, припустили, що виробництво збільшать на 20%.

Лише у США виробництво збільшилось на 11%. За сезон там планують виробити від 194 до 198 мільйонів доз, пише Euronews.

Читайте також У якому порядку з'являються симптоми COVID-19

Велика мережа аптек CVS, де вакцинують людей без рецепта, замовила у два рази більше доз, ніж у 2019 році, а саме – 18 мільйонів.

Компанія-виробник Seqirus планує збільшити потужності виробництва на 15%, а компанія Sanofi – виробити 80 мільйонів доз у порівнянні з 70 мільйонами минулого року.

На світовому рівні прогнозують, що виробництво вакцин зросте на 20%.

Експерти вважають, що пандемія COVID-19 посилиться цієї осені, коли в прохолодну погоду люди будуть часто перебувати в приміщеннях.

Важливо Сезонна вакцинація під час пандемії: яка ефективність профілактики грипу

Зазвичай сезон грипу починається в жовтні й досягає піку з грудня по лютий.

Поки невідомо, яка ймовірність того, що людина може одночасно заразитися грипом і коронавірусом, але фахівці не відкидають такої ймовірності.