Увеличить производство вакцин решили, чтобы предупредить новый возможный кризис в системе здравоохранения. В общем, предположили, что производство увеличат на 20%.

Только в США производство увеличилось на 11%. За сезон там планируют произвести от 194 до 198 миллионов доз, пишет Euronews.

Читайте также В каком порядке появляются симптомы COVID-19

Большая сеть аптек CVS, где вакцинируют людей без рецепта, заказала в два раза больше доз, чем в 2019 году, а именно – 18 миллионов.

Компания-производитель Seqirus планирует увеличить мощности производства на 15%, а компания Sanofi – произвести 80 миллионов доз по сравнению с 70 миллионами в прошлом году.

На мировом уровне прогнозируют, что производство вакцин вырастет на 20%.

Эксперты считают, что пандемия COVID-19 усилится этой осенью, когда в прохладную погоду люди будут часто находиться в помещениях.

Важно Сезонная вакцинация во время пандемии: какова эффективность профилактики гриппа

Обычно сезон гриппа начинается в октябре и достигает пика с декабря по февраль.

Пока неизвестно, какова вероятность того, что человек может одновременно заразиться гриппом и коронавирусом, но специалисты не исключают такой вероятности.