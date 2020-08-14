Врачи уверяют, что в 2020 году вакцина от гриппа важнее, чем когда-либо. От COVID-19 она не спасет, однако убережет от двойных эпидемий и значительно уменьшит давление на систему здравоохранения.

Сезонную вакцину от гриппа вообще стоит делать, а в 2020 году тем более. Когда встретимся и с COVID-19, и с гриппом, врачам будет трудно сразу сориентироваться. Конечно, на грипп есть быстрые тесты, но нагрузка все равно будет достаточно высокой. Об этом 24 каналу рассказала врач-педиатр Анастасия Шелевицкая.

Важно Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

Специалисты уверяют, что сезонная вакцинация не увеличивает риск инфицирования коронавирусом и никак не влияет на течение его заболевания, а наоборот укрепляет коллективный иммунитет.

На сегодня научных данных, которые бы говорили, что коронавирусная инфекция, наличие эпидемической какой-то ситуации влияет и меняет график прививки – такой научной информации на сегодня нет. Мы относимся к коронавирусу, как к очередной инфекции,

– пояснил заместитель директора клиники "Оберег" Александр Линчевский.

Врач Анастасия Шелевицька сообщила, что эффективность вакцины против гриппа от 40 – 60%. Она добавила, когда человек, сделавший прививку, попадает в отделение интенсивной терапии – проводит в больнице в среднем на 4 дня меньше, чем невакцинированные пациенты. В таких случаях снижается и риск смерти от гриппа.

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Пока нынешней вакцины от гриппа еще нет. Появится препарат в начале сентября 2020 года, а прививки медики советуют делать непосредственно перед началом сезона гриппа. Традиционно это происходит в октябре.