Вирус гриппа известен своей способностью мутировать и обходить иммунную защиту организма. Именно поэтому, несмотря на вакцинацию, гриппом снова и снова болеет много людей.

Однако американские ученые обнаружили, что тип гриппа, которым человек заболел впервые, делает его более устойчивым к болезни, пишет Study Finds.

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Что нужно знать о гриппе

В целом есть три типа вирусов человеческого гриппа: А, В и С.

Типы А и В провоцируют сезонные эпидемии. Тип С случается реже и вызывает более легкие симптомы. Вирус А имеет отдельные подвиды: H1N1 и H3N2.

Исследователи изучили более 4 тысяч случаев заболевания гриппом за 10 лет. Оказалось, люди, которые впервые инфицировались определенным подтипом вируса, получили защиту от других его подтипов.

Причем у H1N1 этот эффект оказался сильнее. Ученые объяснили такой эффект медленной эволюцией этого вируса.

Почему важна вакцинация

Исследование также показало, что эффективность вакцины зависит от возраста и года рождения, что свидетельствует о возможном влиянии раннего развития гриппа.

Вакцинация обеспечивает легкий ход заболевания в случае, если человек таки "подхватил" грипп.