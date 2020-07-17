Вірус грипу відомий своєю здатністю мутувати й минати імунний захист організму. Саме тому, попри вакцинацію, на грип знову і знову хворіє багато людей.

Однак американські вчені виявили, що тип грипу, на який людина захворіла вперше, робить її більш стійкою до хвороби, пише Study Finds.

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Що треба знати про грип

Загалом є три типи вірусів людського грипу: А, В і С.

Типи А і В провокують сезонні епідемії. Тип С трапляється рідше і викликає легші симптоми. Вірус А має окремі підвили: H1N1 і H3N2.

Дослідники вивчили понад 4 тисяч випадків захворювання на грип за 10 років. Виявилося, люди, які вперше інфікувалися певним підтипом вірусу, отримали захист від інших його підтипів.

Причому у H1N1 цей ефект виявився сильнішим. Вчені пояснили такий ефект повільною еволюцією цього вірусу.

Чому важлива вакцинація

Дослідження також показало, що ефективність вакцини залежить від віку та року народження, що свідчить про можливий вплив раннього впливу грипу.

Вакцинація забезпечує легший перебіг захворювання у випадку, якщо людина таки "підхопить" грип.