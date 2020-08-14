Лікарі запевняють, що у 2020 році вакцина від грипу важливіша, ніж будь-коли. Від COVID-19 вона не врятує, втім вбереже від подвійних епідемій і значно зменшить тиск на систему охорони здоров’я.

Сезонну вакцину від грипу взагалі варто робити, а у 2020 році тим паче. Коли зустрінемося з COVID-19, і з грипом, лікарям буде важко одразу зорієнтуватися. Звичайно, на грип є швидкі тести, але навантаження все одно буде досить високим. Про це 24 каналу розповіла лікар-педіатр Анастасія Шелевицька.

Важливо Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення

Фахівці запевняють, що сезонна вакцинація не збільшує ризик інфікування на коронавірус і ніяк не впливає на перебіг його захворювання, а навпаки зміцнює колективний імунітет.

На сьогодні наукових даних, які б казали, що коронавірусна інфекція, наявність епідемічної якоїсь ситуації впливає і змінює графік щеплення – такої науковоїінформації на сьогодні немає. Ми ставимося до коронавірусу, як до чергової інфекції,

– пояснив заступник директора клініки "Оберіг" Олександр Лінчевський.

Лікарка Анастасія Шелевицька повідомила, що ефективність вакцини проти грипу від 40 – 60%. Вона додала, коли людина, яка зробила щеплення, потрапляє у відділення інтенсивної терапії – проводить в лікарні в середньому на 4 дні менше, ніж невакциновані пацієнти. У таких випадках знижується і ризик смерті від грипу.

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Поки цьогорічної вакцини від грипу ще немає. З'явиться препарат на початку вересня 2020 року, а щеплення медики радять робити безпосередньо перед початком сезону грипу. Традиційно це відбувається у жовтні.