Зокрема в ароматичних свічках знаходять бензидин, етаналь і формальдегід, які потенційно викликають рак. А також у парафінових свічках може виділятися толен, який здатний викликати подразнення, запаморочення та інші неприємні симптоми, пише Health.

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Чи варто відмовлятися від парафінових свічок

Внаслідок горіння свічки концентрація потенційно шкідливих хімікатів в повітрі дуже низька. Та й важливим є те, як часто ви ними користуєтеся і провітрюєте приміщення.

Люди з астмою або алергією, а також діти, можуть бути більш чутливими до впливу ароматизованих продуктів.

Однак все ж експерти сходяться на думці, що більшості людям не потрібно припиняти користуватися ароматичними свічками, якщо це приносить їм затишок, спокій та щастя.

А люди, які хочуть уникнути впливу хімікатів, можуть просто обрати свічки вищої якості.

Як обрати якісну свічку

Уникайте використання парафіну й обирайте свічки, виготовлені з натуральних матеріалів, таких як соя або бджолиний віск. Вони не лише не містять парафінів, які виділяють токсичні хімікати, а й горять повільніше та виробляють менше сажі.

Також варто уникати синтетичних ароматизаторів, обираючи свічки з натуральними маслами.



Обирайте свічки з воску або сої / Unsplash

Крім того, намагайтеся користуватися незабарвленими свічками, тому що кольорові викидають у повітря більше похідних бензолу.