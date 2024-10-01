У дослідженні взяли участь понад 100 дорослих людей. Одній групі вчені давали сніданок із високим глікемічним індексом, а другій – із низьким. Результати опублікували у науковому журналі Plos One.

Дивіться також Як часто потрібно займатись спортом, щоб бути здоровим

Результати дослідження

Дослідники з Франції відібрали 52 чоловіків і 52 жінки у віці від 20 до 30 років і випадковим чином розподілили їх за групами, яким запропонували сніданок у 500 калорій, багатий на рафіновані або нерафіновані вуглеводи.

Сніданок з рафінованими вуглеводами включав французький багет із борошна промислового помелу, джем, яблучний чи апельсиновий сік, а також чай чи каву з цукром.

Їжа з нерафінованими вуглеводами включала цільнозерновий хліб з маслом і сиром, апельсин або яблуко, а також чай або каву без цукру.

Рафіновані вуглеводи – це Це продукти, оброблені способами, які зазвичай позбавляють їх значної частини харчової цінності. До них належать біле борошно та столовий цукор. Такі продукти мають високий глікемічний індекс. У цьому списку: білий хліб, рогалики, кекси, тістечка, печиво, торти, деякі види пластівців, вафлі, млинці та кренделі.

Дослідники запросили додаткових добровольців-гетеросексуалів, яких попросили оцінити привабливість людей протилежної статі за фотографіями, які зробили за дві години після сніданку.

Згідно з результатами, ті, хто споживали сніданок з високим глікемічним індексом, були менш привабливими для протилежної статі.



Рафіновані вуглеводи – не надто хороша ідея для сніданку / Unsplash

А ті, хто починав сніданок з більш корисних нерафінованих вуглеводів, подобалися учасниками опитування більше.

Варто зазначити, що результати дослідження були незалежними від таких факторів, як індекс маси тіла та вік.

Вчені з Університету Монпельє вважають, що ледь помітна зміна привабливості обличчя може бути обумовлена ​​змінами рівня цукру в крові та інсуліну, які можуть впливати на зовнішній вигляд шкіри та мати довгострокові наслідки для статевих гормонів.

Привабливість особи, важливий чинник соціальної взаємодії, мабуть, залежить від негайного та постійного споживання рафінованих вуглеводів у чоловіків та жінок,

– пишуть вчені Амандін Візін та її колеги з Університету Монпель.

Дослідники зазначили, що необхідні подальші дослідження з більшою вибіркою, щоб поглибити розуміння того, як саме рафіновані вуглеводи можуть бути пов'язані із привабливістю та іншими соціальними рисами.

Приклади продуктів на сніданок, які покращують зовнішній вигляд

Вже зрозуміло, що нерафіновані вуглеводи позитивно впливають на зовнішній вигляд. Прикладами таких продуктів є фрукти, йогурт, горіхи та яйця.