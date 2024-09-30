До такого висновку дійшла група європейських науковців, повідомляє Medical News Today. У дослідженні брали участь майже 90 тисяч осіб з Великої Британії, середній вік яких становив 62 роки. Активність учасників відстежували з 2013 по 2015 роки за допомогою акселерометрів.

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Нове дослідження фізичної активності

Дані акселерометрів стали сильною стороною дослідження, оскільки вони подолали обмеження попередніх досліджень, які покладалися на самооцінку, зазначив доктор медичних наук Рігвед Тадвалкар.

Учасників розділили на три групи:

Неактивні: менш як 150 хвилин фізичної активності на тиждень.

Активні: понад 150 хвилин фізичної активності 1 – 2 рази на тиждень.

Регулярно активні: понад 150 хвилин фізичної активності рівномірно розподілених протягом тижня.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує займатися фізичною активністю середньої інтенсивності щонайменше 150 хвилин на тиждень.

Скільки треба займатись

Спостереження показали, що активні та регулярно активні групи мали міцніше здоров’я і менший ризик хронічних захворювань. Відмінностей між другою і третьою групами не виявили.

Це свідчить, що кілька днів фізичної активності на тиждень можуть забезпечити ті ж переваги для здоров’я, що й постійна активність. Проте, інші науковці звертають увагу на обмеження дослідження, такі як короткий термін збору даних та переважно старший вік учасників.

Рігвед Тадвалкар вважає, що ці результати можуть заохотити людей до активнішого способу життя, навіть якщо важко займатися вправами щодня.

Доктор медичних наук Бредлі Сервер рекомендує враховувати стан здоров’я перед початком тренувань, особливо після довгої перерви. Він застерігає від надмірних навантажень у вихідні та радить слухати своє тіло, щоб уникнути проблем з опорно-руховим апаратом.

Зазначимо також, що дослідження показали, що велосипедисти мають найнижчий ризик смерті.