Дослідження опублікували в журналі Американської академії неврології Neurology. Розповідаємо, що передбачає тип харчування MIND.

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Що передбачає дієта MIND

MIND об'єднує принципи середземноморського харчування та дієти DASH, що покликані зберегти когнітивні функції організму, зокрема, здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і опрацьовувати інформацію.

Дієту MIND спеціально розробили для боротьби зі зниженням когнітивних функцій.

В основу дієти MIND входить 10 груп продуктів, корисних для мозку:

зелені листові овочі, інші овочі, горіхи, ягоди, боби, цільні зерна, морепродукти, птиця, оливкова олія, вино.

Також виділяють 5 груп шкідливих продуктів, споживання, яких варто обмежувати:

червоне м'ясо, вершкове масло і маргарин, сир, смажена і фаст-фуд їжа, а також випічка і солодощі

Акцент на натуральні продукти

Як можна зрозуміти зі списку, в основі дієти MIND – натуральна їжу, переважно рослинна, яка здатна знижувати системні запалення, сприяє нормалізації ваги, покращує здоров'я мікробіому, зменшує інсулінорезистентність та знижує високий рівень ліпідів (жирів) у крові та уповільнює атерогенез (закупорювання артерій).

При цьому, вчені зазначають, що для них не було секретом, що ці ефекти призводять до захисту мозку. Однак, вони вели спостереження упродовж 10 років і підтвердили гіпотезу.

"Це дослідження саме по собі не доводить, що дієта MIND захищає когнітивне здоров'я, але з огляду на чіткі механізми, що діють, воно, безумовно, свідчить про те, що це так", – заначив Доктор Девід Кац, фахівець з профілактичної медицини.

Деталі дослідження

Оцінювали харчування за принципами дієти MIND наступний чином:

учасники вживали більше 3-х порцій цільного зерна на день,

споживали більше 6 порцій зелених листових овочів щотижня,

вживали принаймні один овоч щодня,

вживали більше 2 порцій ягід щотижня,

їли рибні страви більше одного разу і птиці більше 2-х разів на тиждень,

вживали боби більше 3-х разів на тиждень.



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Що побачили вчені

Люди, які їли горіхи та додавали у свій раціон оливкову олію, також отримали вищі бали.

Учасники, які обмежували споживання червоного або переробленого м'яса до 4-х разів на тиждень, смажену їжу або фаст-фуд менше одного разу на тиждень, а також менше столової ложки вершкового масла або маргарину на день, також отримали вищі бали.

Результат дослідження. Учасники, які дотримувалися дієти MIND, мали на 4% меншу ймовірність розвитку проблем з пам'яттю та мисленням, ніж ті, хто не дотримувався дієти.

Результати були такими ж навіть після того, як вчені врахували інші фактори, які могли впливати на стан здоров'я учасників: фізичні вправи, освіта, куріння, індекс маси тіла, стан здоров’я, вік, тривожність чи депресія.

Ефект був помітнішим у жінок

Для жінок ризик втрати когнітивних функцій у випадку суворого дотримання принципів дієти MIND, був ще меншим: вони мали на 6% меншу ймовірність розвитку когнітивних порушень.

Ще один важливий висновок: люди, які ретельно дотримувалися дієти MIND, але до того уже демонстрували проблеми з мисленням та пам'яттю, регресували повільніше, ніж ті, хто її не дотримувався.