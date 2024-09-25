Исследование опубликовали в журнале Американской академии неврологии Neurology. Рассказываем, что предусматривает тип питания MIND.

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Что предусматривает диета MIND

MIND объединяет принципы средиземноморского питания и диеты DASH, что призваны сохранить когнитивные функции организма, в частности, способность понимать, познавать, изучать, осознавать, воспринимать и обрабатывать информацию.

Диету MIND специально разработали для борьбы со снижением когнитивных функций.

В основу диеты MIND входит 10 групп продуктов, полезных для мозга:

зеленые листовые овощи, другие овощи, орехи, ягоды, бобы, цельные зерна, морепродукты, птица, оливковое масло, вино.

Также выделяют 5 групп вредных продуктов, потребление, которых стоит ограничивать:

красное мясо, сливочное масло и маргарин, творог, жареная и фаст-фуд еда, а также выпечка и сладости

Акцент на натуральные продукты

Как можно понять из списка, в основе диеты MIND – натуральная пищу, преимущественно растительная, которая способна снижать системные воспаления, способствует нормализации веса, улучшает здоровье микробиома, уменьшает инсулинорезистентность и снижает высокий уровень липидов (жиров) в крови и замедляет атерогенез (закупоривание артерий).

При этом, ученые отмечают, что для них не было секретом, что эти эффекты приводят к защите мозга. Однако, они вели наблюдения в течение 10 лет и подтвердили гипотезу.

"Это исследование само по себе не доказывает, что диета MIND защищает когнитивное здоровье, но учитывая четкие механизмы, действующих, оно, безусловно, свидетельствует о том, что это так", – отметил Доктор Дэвид Кац, специалист по профилактической медицине.

Детали исследования

Оценивали питание по принципам диеты MIND следующий образом:

участники употребляли более 3-х порций цельного зерна в день,

потребляли более 6 порций зеленых листовых овощей еженедельно,

употребляли по крайней мере один овощ ежедневно,

употребляли более 2 порций ягод еженедельно,

ели рыбные блюда более одного раза и птицы более 2-х раз в неделю,

употребляли бобы более 3-х раз в неделю.



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Что увидели ученые

Люди, которые ели орехи и добавляли в свой рацион оливковое масло, также получили более высокие баллы.

Участники, которые ограничивали потребление красного или переработанного мяса до 4-х раз в неделю, жареную пищу или фаст-фуд менее одного раза в неделю, а также меньше столовой ложки сливочного масла или маргарина в день, также получили более высокие баллы.

Результат исследования. Участники, которые придерживались диеты MIND, имели на 4% меньшую вероятность развития проблем с памятью и мышлением, чем те, кто не придерживался диеты.

Результаты были такими же даже после того, как ученые учли другие факторы, которые могли влиять на состояние здоровья участников: физические упражнения, образование, курение, индекс массы тела, состояние здоровья, возраст, тревожность или депрессия.

Эффект был более заметным у женщин

Для женщин риск потери когнитивных функций в случае строгого соблюдения принципов диеты MIND, был еще меньше: они имели на 6% меньшую вероятность развития когнитивных нарушений.

Еще один важный вывод: люди, которые тщательно придерживались диеты MIND, но до того уже демонстрировали проблемы с мышлением и памятью, регрессировали медленнее, чем те, кто ее не придерживался.