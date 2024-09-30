К такому выводу пришла группа европейских ученых, сообщает Medical News Today. В исследовании участвовали почти 90 тысяч человек из Великобритании, средний возраст которых составлял 62 года. Активность участников отслеживали с 2013 по 2015 годы с помощью акселерометров.

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Новое исследование физической активности

Данные акселерометров стали сильной стороной исследования, поскольку они преодолели ограничения предыдущих исследований, которые полагались на самооценку, отметил доктор медицинских наук Ригвед Тадвалкар.

Участников разделили на три группы:

Неактивные: менее 150 минут физической активности в неделю.

Активные: более 150 минут физической активности 1 – 2 раза в неделю.

Регулярно активные: более 150 минут физической активности равномерно распределенных в течение недели.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует заниматься физической активностью средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.

Сколько надо заниматься

Наблюдения показали, что активные и регулярно активные группы имели более крепкое здоровье и меньший риск хронических заболеваний. Различий между второй и третьей группами не обнаружили.

Это свидетельствует, что несколько дней физической активности в неделю могут обеспечить те же преимущества для здоровья, что и постоянная активность. Однако, другие ученые обращают внимание на ограничения исследования, такие как короткий срок сбора данных и преимущественно старший возраст участников.

Ригвед Тадвалкар считает, что эти результаты могут поощрить людей к более активному образу жизни, даже если трудно заниматься упражнениями ежедневно.

Доктор медицинских наук Брэдли Сервер рекомендует учитывать состояние здоровья перед началом тренировок, особенно после долгого перерыва. Он предостерегает от чрезмерных нагрузок в выходные и советует слушать свое тело, чтобы избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Отметим также, что исследования показали, что велосипедисты имеют самый низкий риск смерти.