В частности в ароматических свечах находят бензидин, этаналь и формальдегид, которые потенциально вызывают рак. А также в парафиновых свечах может выделяться толен, который способен вызвать раздражение, головокружение и другие неприятные симптомы, пишет Health.

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Стоит ли отказываться от парафиновых свечей

Вследствие горения свечи концентрация потенциально вредных химикатов в воздухе очень низкая. Да и важно то, как часто вы ими пользуетесь и проветриваете помещение.

Люди с астмой или аллергией, а также дети, могут быть более чувствительными к воздействию ароматизированных продуктов.

Однако все же эксперты сходятся во мнении, что большинству людей не нужно прекращать пользоваться ароматическими свечами, если это приносит им уют, спокойствие и счастье.

А люди, которые хотят избежать воздействия химикатов, могут просто выбрать свечи высшего качества.

Как выбрать качественную свечу

Избегайте использования парафина и выбирайте свечи, изготовленные из натуральных материалов, таких как соя или пчелиный воск. Они не только не содержат парафинов, которые выделяют токсичные химикаты, но и горят медленнее и производят меньше сажи.

Также стоит избегать синтетических ароматизаторов, выбирая свечи с натуральными маслами.



Выбирайте свечи из воска или сои / Unsplash

Кроме того, старайтесь пользоваться неокрашенными свечами, потому что цветные выбрасывают в воздух больше производных бензола.