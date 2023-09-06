Яички не случайно располагаются отдельно от тела – в мошонке. Дело в том, что процесс сперматогенеза возможен только при определенной температуре – ниже температуры тела примерно на 1,5 – 2,5 градуса по Цельсию.

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Но при этом яички не всегда находятся в мошонке. Пока плод только формируется, яички закладываются в брюшной полости. И в возрасте первых 3 – 6 месяцев после рождения яички должны опуститься в мошонку.

За движение яичек отвечает кремастерная мышца. По мере того как он растягивается и сокращается, яички подтягиваются к верху мошонки или перемещаются вниз. Этот процесс не должен причинять боль или дискомфорт, в других случаях нужно обратиться к врачу.

Когда яички втягиваются и это нормально

Обычно втягивание яичек происходит при:

изменении температуры – для поддержания оптимальной температуры сперматогенеза и защиты сперматозоидов от перегрева или переохлаждения;

риск травмы – для снижения риска механических повреждений;

возбуждение – так увеличивается напряжение в гениталиях, поскольку тело готовится к половому акту.

Причем чаще всего одно из яичек размещается выше другого из-за особенностей кровоснабжения – это не патология.

В норме, если мужчина находится в комфортной температуре, его здоровью ничего не угрожает и он не возбужден, яички возвращаются в мошонку. Но иногда этого не происходит.

При каких заболеваниях яички не в мошонке

Крипторхизм – одно или оба яичка не в мошонке. Чаще всего в таких случаях требуется хирургическое вмешательство, чтобы определить, есть ли яичко и где оно могло "застрять" (нередко – в брюшной полости, паховом канале или у поверхностного кольца пахового канала).

Ложный крипторхизм – когда яичко можно опустить вручную. Это происходит из-за повышенного тонуса кремастерной мышцы. Да, яичко может подниматься при сильном стрессе или испуге – обычно это происходит быстро, без боли и вреда для репродуктивной системы.

Эктопия яичка – оно может располагаться в промежности, на бедре, у корня полового члена, в паховой области. Чтобы вернуть яйцо в мошонку в таких случаях, также необходима хирургическая операция.

Медленный рост семенного канатика – иногда яичко физиологически опускается в мошонку, но затем перемещается оттуда в другое место из-за замедленного роста семенного канатика – пучка кровеносных сосудов, нервов и протоков, которые проходят через мошонку и поддерживают яичко в нужном положении.

Если яичко не в мошонке, это может привести к определенным опасениям. Неопущенные яички испытывают влияние повышенной температуры, что может привести к дегенеративным изменениям. Такие изменения могут отрицательно сказаться на процессе формирования спермы и производстве тестостерона.

В таком случае следует обратиться к андрологу. Врач исследует паховый участок, это важно, чтобы исключить анорхизм – отсутствие яичек вообще – и монорхизм – наличие только одного яичка.