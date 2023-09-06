Вирус папилломы человека

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – самая распространенная вирусная инфекция, передающаяся половым путем в мире. Предыдущие исследования показали, что большинство сексуально-активных людей заражаются по крайней мере одним типом ВПЧ в течение своей жизни.

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Всего более 200 типов, из них 12 считаются онкогенными, то есть способными вызвать рак. Ежегодно от рака шейки матки умирают более 340 тысяч женщин. У мужчин ВПЧ может проявляться в виде аногенитальных бородавок, а также повышать риск рака полового члена, анального канала, полости рта и горла.

По оценкам Международного агентства по изучению рака, в 2018 году у мужчин было зарегистрировано около 69 400 случаев рака, вызванного ВПЧ. Однако реальное количество может быть значительно больше потому, что установить такую взаимосвязь бывает непросто.

Большинство исследований среди мужчин проводилось в странах с высоким уровнем дохода, они были сосредоточены на "группах риска" - представителях ЛГБТ, ВИЧ-положительных мужчинах и партнерах женщин с ВПЧ-инфекцией или аномальной цитологией шейки матки.

Новое исследование заражения ВПЧ

Теперь ученые представили систематический обзор и метаанализ, позволивший оценить распространенность генитальной ВПЧ-инфекции среди мужского населения в целом. За основу приняли исследования, опубликованные с 1995 по 2022 год. Глобальная совокупная распространенность составила 31% для любого ВПЧ и 21% для его онкогенных типов. Чаще у мужчин (как и у женщин) встречался 16 тип (5%), за ним следовал 6 (4%).

Распространенность ВПЧ была высокой среди молодых людей в возрасте 15 – 19 лет, но пик пришелся на возраст 25 – 29 лет. Затем показатель стабилизировался или несколько снижался. Но риск заражения сохранялся на протяжении всей сексуальной жизни.

Напомним, ВПЧ не лечится. Презервативы не могут надежно защищать от этого вируса, поэтому единственный способ надежно снизить вероятность заражения – вакцинация.