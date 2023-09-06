Вірус папіломи людини

Вірус папіломи людини (ВПЛ) – найпоширеніша вірусна інфекція, що передається статевим шляхом у світі. Попередні дослідження показали, що більшість сексуально-активних людей заражаються принаймні одним типом ВПЛ протягом свого життя.

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Усього є понад 200 типів, з них 12 вважаються онкогенними, тобто здатними викликати рак. Щороку від раку шийки матки вмирають понад 340 тисяч жінок. У чоловіків ВПЛ може виявлятися у вигляді аногенітальних бородавок, а також підвищувати ризик раку статевого члена, анального каналу, ротової порожнини та горла.

За оцінками Міжнародного агентства з вивчення раку, у 2018 році у чоловіків було зареєстровано близько 69 400 випадків раку, спричиненого ВПЛ. Проте реальна кількість може бути значно більшою оскільки встановити такий взаємозв'язок буває непросто.

Більшість досліджень серед чоловіків проводили в країнах з високим рівнем доходу, вони були зосереджені на "групах ризику" – представниках ЛГБТ, ВІЛ-позитивних чоловіках та партнерах жінок із ВПЛ-інфекцією чи аномальною цитологією шийки матки.

Нове дослідження зараження ВПЛ

Тепер вчені представили систематичний огляд та метааналіз, які дозволили оцінити поширеність генітальної ВПЛ-інфекції серед чоловічого населення загалом. За основу взяли дослідження, опубліковані з 1995 до 2022 року. Глобальна сукупна поширеність склала 31% для будь-якого ВПЛ та 21% для його онкогенних типів. Найчастіше у чоловіків (як і в жінок) зустрічався 16 тип (5%), за ним слідував 6 (4%).

Поширеність ВПЛ була високою серед молодих людей віком 15 – 19 років, але пік припав на вік 25 – 29 років. Потім показник стабілізувався чи трохи знижувався. Але ризик зараження зберігався протягом усього сексуального життя.

Нагадаємо, ВПЛ не лікується. Презервативи не можуть надійно захищати від цього вірусу, тому єдиний спосіб надійно знизити ймовірність зараження ним – вакцинація.