У мозку 64-річної мешканки Нового Південного Уельсу (Австралія) виявили живого круглого хробака Ophidascaris robertsi, який зазвичай зустрічається у місцевих килимових, або ромбічних пітонів. Ця нематода сягала восьми сантиметрів завдовжки, а в тілі жінки прожила понад рік.

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Що відомо про цей вид хробаків

Види Ophidascaris є нематодом з непрямим життєвим циклом, остаточний господар – різні роди змій. Нематоди O. robertsi родом з Австралії, де його остаточними господарями виступають пітони Morelia spilota. Дорослі нематоди мешкають у стравоході та шлунку пітону, відкладають яйця з фекаліями.

Яйця поїдають різні дрібні ссавці (проміжні господарі), у яких приживаються ці личинки. Потім личинки мігрують до органів грудної клітки та черевної порожнини, де, особливо у сумчастих, можуть досягати значної довжини (сім-вісім сантиметрів) навіть у дрібних господарів. Життєвий цикл завершується, коли проміжного господаря з'їдає пітон.

Історія хвороби

Таким чином, випадок австралійської пацієнтки – перший відомий у світі, коли людина заразилася хробаками килимового пітона. Жінку госпіталізували наприкінці січня 2021 року зі скаргами на біль у животі протягом трьох тижнів та діарею. Серед інших симптомів були сухий кашель та нічна пітливість. В анамнезі австралійки значилися цукровий діабет, гіпотиреоз та депресія.

Вона проходила різні обстеження, які показали ураження легенів печінки та селезінки, але лікування значного результату не давало. В 2022 році вона почала страждати забудькуватістю, а депресія посилилася. Коли пацієнтці все ж таки провели магнітно-резонансну томографію головного мозку, з'ясувалося, що у неї ураження правої лобової частки розміром 13 на 10 міліметрів.

Після біопсії виявилося, що це був живий і рухливий гельмінт (довжина – 80 міліметрів, діаметр – один міліметр). Личинка мала червоний колір, що, за словами авторів звіту, відповідає третій стадії розвитку. Після операції у пацієнтки покращився стан легень та печінки, проте ураження селезінки зберігалися. Через пів року показники прийшли в нормі.