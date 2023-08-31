В мозгу 64-летней жительницы Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружили живого круглого червя Ophidascaris robertsi, обычно встречающегося у местных ковровых, или ромбических питонов. Эта нематода достигала восьми сантиметров в длину, а в теле женщины прожила больше года.

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Что известно об этом виде червей

Виды Ophidascaris являются нематодом с косвенным жизненным циклом, окончательный хозяин – разные роды змей. Нематоды O. robertsi родом из Австралии, где его окончательными хозяевами выступают питоны Morelia spilota. Взрослые нематоды обитают в пищеводе и желудке питона, откладывают яйца с калом.

Яйца поедают разные мелкие млекопитающие (промежуточные хозяева), у которых приживаются эти личинки. Затем личинки мигрируют в органы грудной клетки и брюшную полость, где, особенно у сумчатых, могут достигать значительной длины (семь-восемь сантиметров) даже у мелких хозяев. Жизненный цикл завершается, когда промежуточного хозяина съедает питон.

История болезни

Таким образом, случай австралийской пациентки – первый известный в мире, когда человек заразился червями коврового питона. Женщина была госпитализирована в конце января 2021 года с жалобами на боль в животе в течение трех недель и диарею. Среди других симптомов были сухой кашель и ночная потливость. В анамнезе австралийки значились сахарный диабет, гипотиреоз и депрессия.

Она проходила разные обследования, которые показали поражение легких печени и селезенки, но лечение значительного результата не давало. В 2022 году она начала страдать забывчивостью, а депрессия усилилась. Когда пациентке все же провели магнитно-резонансную томографию головного мозга, выяснилось, что у нее поражение правой лобной доли размером 13 на 10 миллиметров.

После биопсии оказалось, что это был живой и подвижный гельминт (длина – 80 миллиметров, диаметр – один миллиметр). Личинка имела красный цвет, что, по словам авторов отчета, соответствует третьей стадии развития. После операции у пациентки улучшилось состояние легких и печени, однако поражение селезенки сохранялось. Спустя полгода показатели пришли в норме.