Вчені просочили багаторазову тканинну маску спеціальним засобом, який нейтралізує SARS-CoV-2. Ефект зберігається до 50 прань.

Такий засіб захисту створили в Інститут молекулярної медицини в Лісабоні, пише Naked Science.

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Ідея належить кільком компаніям: виробнику текстилю Adalberto, роздрібним мережам MO і Sonae Fashion і технологічного центру CITEVE, а також двом університетам Інституту молекулярної медицини і Державному університету Міньо.

Маска отримала назву MOxATech і вже пройшла сертифікацію французького державного агентства Générale des Entreprises. Її планують продавати в країнах Євросоюзу.

Як працює маска

Під час експериментів тканину занурювали в розчин, що містить деяку кількість патогену, а після контакту з матеріалом вимірювали його життєздатність.

Дослідники спостерігали зниження вірусної активності на 99% через годину після контакту з тканиною: з'єднання ефективно нейтралізувало майже всі бактерії і грибки, що потрапили на маску.

Автори технології розповіли про деякі особливості маски в презентації. За їхніми словами, щоб зберігати її, не потрібно дотримуватися спеціальні умови: тести показали, що освітлення, температура і вологість повітря не впливають на ефективність. Крім того, з плином часу захисні властивості не втрачаються і склад маски не переноситься на шкіру або одяг в процесі носіння.