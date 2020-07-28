Ученые пропитали многократную тканевую маску специальным средством, которое нейтрализует SARS-CoV-2. Эффект сохраняется до 50 стирок.

Такой способ защиты создали в Институт молекулярной медицины в Лиссабоне, пишет Naked Science.

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Идея принадлежит нескольким компаниям: производителю текстиля Adalberto, розничным сетям MO и Sonae Fashion и технологического центра CITEVE, а также двум университетам Института молекулярной медицины и Государственном университете Миньо.

Маска получила название MOxATech и уже прошла сертификацию французского государственного агентства Générale des Entreprises. Ее планируют продавать в странах Евросоюза.

Как работает маска

Во время экспериментов ткань погружали в раствор, содержащий некоторое количество патогена, а после контакта с материалом измеряли его жизнеспособность.

Исследователи наблюдали снижение вирусной активности на 99% через час после контакта с тканью: соединение эффективно нейтрализовало почти все бактерии и грибки, попавшие на маску.

Авторы технологии рассказали о некоторых особенностях маски в презентации. По их словам, чтобы хранить ее, не нужно соблюдать специальные условия: тесты показали, что освещение, температура и влажность воздуха не влияют на эффективность. Кроме того, с течением времени защитные свойства не теряются и состав маски не переносится на кожу или одежду в процессе носки.