Австралійські вчені вивели сорт марихуани, який може руйнувати ракові клітини, не вбиваючи при цьому лейкоцити і здорові клітини кісткового мозку.

Про це повідомляє пресслужба Університету Ньюкасла, де створили рослину.

Також на тему: Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель

Дослідження вчених тривало три роки і стосувалося вивчення впливу психоактивних компонентів марихуани – тетрагідроканабінолу (ТГК) і канабідіолу.

Канабіс і рак

Перевірка сорту марихуани із високим умістом канабідіолу показала, що вона пригнічувала клітини раку крові – при цьому на клітини кісткового мозку чи білі кров’яні тільця негативно марихуана не впливала.

Подальша перевірка цієї марихуани виявила, що вона була здатна вбивати клітини раку крові та гліоми стовбуру головного мозку. Цей сорт, створила австралійська біотехнічна компанія ANTG, його назвали "Єва".

Що буде далі

Тепер дослідники готуються до наступного етапу досліджень, аби визначити, чому канабідіол пригнічує ракові клітини, але не зачіпає звичайні – і на які види раку він може впливати. Також вони сподіваються, що дослідження зможе подолати упереджене ставлення до медичного канабісу та його вживання.

Цей сорт також має пройти більше тестів, щоб довести свою ефективність. Тільки після цього його рекомендуватимуть як офіційні ліки.



Де легалізована марихуана / Інфографіка 24 каналу