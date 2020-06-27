До канабісу і його похідних можна ставитися по-різному. Але людей, які переконані, що абсолютно всі наркотики однаково шкідливі і точно небезпечніші за алкоголь, мабуть, спантеличує той факт, що в Європі та за океаном марихуану послідовно легалізують і все частіше застосовують в медичних цілях.

Однак приклад західних партнерів не переконує багатьох українців. За останнім дослідженням соціологічної групи "Рейтинг", лише 39% українців підтримують виробництво та обіг медичної марихуани, повідомляє 24 канал.

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Навколо канабісу і далі існує безліч міфів та перекручень. Відтак, Здоров'я 24 розібрало найпоширеніші з них.



Українці не підтримують використання медичної марихуани / 24 канал

Марихуана шкідлива для здоров'я?

Задокументованих випадків смерті від передозування марихуаною немає. Але все-таки вона приносить шкоду. Основний ризик пов'язаний з втратою контролю над поведінкою від вживання канабіноїдів (можна травмуватися при падінні або потрапити в ДТП).

Її куріння підвищує ризик легеневих захворювань, може спровокувати психічні розлади. Діти курців марихуани, в процесі вагітності матерів, ризикують народитися з меншою вагою (тут все приблизно, як і з тютюном).



Де легалізована марихуана

Але в цілому визнають, що шкода для здоров'я від куріння марихуани – менша, ніж від куріння тютюну. У тому числі й тому, що "косяки" курять значно рідше, ніж звичайні сигарети.

Марихуана викликає залежність?

Так, але меншою мірою, ніж алкоголь, нікотин і важкі наркотики. Хвороблива пристрасть розвивається приблизно у 10% людей. Як правило, це виникає при тривалому і щоденному прийомі речовини (рідше, ніж у випадку з кофеїном).

Натомість у більшості випадків мова про психологічну залежність. Фізіологічної залежності від марихуани – не існує. Тобто, "ломки" через відмову від конопель не буває.

Марихуана – сходинка на шляху до важчих наркотиків?

Невідомо. Люди, що курять травичку, дійсно частіше підсаджуються на героїн, але, можливо, справа тільки в кореляції, а не в причинно-наслідковому зв'язку. Тобто, у них спочатку була схильність до вживання наркотиків, просто почали вони з найбільш доступного і дешевого.

Марихуана не може бути корисною для здоров'я?

Може. Вона здатна полегшити хронічний біль, симптоми розсіяного склерозу, нудоту і блювоту при хімієтерапії, епілепсію і синдром роздратованого кишківника. Але досліджень із цього приводу не дуже багато. Також встановили, що канабіс знижує тяжкість симптомів людей з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) більш ніж удвічі. Щоправда, у короткостроковій перспективі.

Ще марихуана знімає судоми при синдромі Паркінсона – ось популярний ролик, де добре видно, як це відбувається:

Вплив марихуани на людей з хворобою Паркінсона: дивіться відео

Марихуана є небезпечною для суспільства?

Це складне питання. Вживання конопель не стимулює агресивну поведінку (як у випадку з алкоголем). Навпаки, сп'янілі від марихуани люди схильні поводитися більш розслаблено, але у них підвищується сонливість та може знизитися лібідо.

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Якщо ви бачили на вулиці агресивну, неадекватну людину, що чіпляється до перехожих – вона точно не перебуває під впливом марихуани. Така поведінка більш характерна для алкоголю, кокаїну або "спідів". Типові "травокури" – усміхнені балакучі домосіди.

Небезпека для суспільства безпосередньо пов'язана з правовим статусом марихуани. Якщо людину, що вирощує коноплі для особистого використання, садити в тюрму – з неї запросто виросте злочинець.

Дівчину, яка їде в гості до сумнівних бариг, щоб розжитися травичкою для вечірки, запросто можуть зґвалтувати. А хлопець, який робить бізнес на продажу марихуани, найімовірніше, наважиться продавати й шкідливіші речовини. Часткова або повна легалізація, ймовірно, зняла б ці питання. Але поки надій, що вона відбудеться в найближчі десятиліття, мало. Навіть питання медичної марихуани викликало шквал обурення і нерозуміння.



Коноплі допомагають лікувати людей

Для чого потрібна медична марихуана – детальніше читайте тут.

Важливо! Здоров'я 24 не закликає вживати марихуану. Навпаки, якщо немає медичних показань, ми радимо від неї відмовитися. І навіть якщо вони і є, то краще ще раз подумати через можливі проблеми із законом. Нас обурює інше, – чому шкідливіші речовини (алкоголь та тютюн) є у вільному доступі, а канабіноїди, які можуть бути корисними для багатьох людей, викликають такий сильний страх в українців.