Австралийские ученые вывели сорт марихуаны, который может разрушать раковые клетки, не убивая при этом лейкоциты и здоровые клетки костного мозга.

Об этом сообщает пресс-служба Университета Ньюкасла, где создали растение.

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Исследование ученых длилось три года и касалось изучения влияния психоактивных компонентов марихуаны – тетрагидроканнабинола (ТГК) и канабидиола.

Каннабис и рак

Проверка сорта марихуаны с высоким содержанием канабидиола показала, что она подавляла клетки рака крови – при этом на клетки костного мозга и белые кровяные тельца марихуана негативно не влияла.

Дальнейшая проверка этой марихуаны обнаружила, что она была способна убивать клетки рака крови и глиомы ствола головного мозга. Этот сорт, создала австралийская биотехническая компания ANTG, его назвали "Ева".

Что будет дальше

Теперь исследователи готовятся к следующему этапу исследований, чтобы определить, почему канабідіол подавляет раковые клетки, но не затрагивает обычные – и на какие виды рака он может влиять. Также они надеются, что исследование сможет преодолеть предвзятое отношение к медицинского каннабиса и его употребление.

Этот сорт также должно пройти больше тестов, чтобы доказать свою эффективность. Только после этого его будут рекомендовать как официальные лекарства.

Где легализована марихуана / Инфографика 24 канала