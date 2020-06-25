Створили аналіз, який допоможе підібрати ідеально дієту для кожного
Вчені розробили аналіз сечі, який може визначити, чи підходить людині дієта, якої вона дотримується.
Розробку нового тесту описують два дослідження, які провела група вчених з Імперського коледжу Лондона. Роботи опубліковані в Nature.
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П'ятихвилинний тест в майбутньому допоможе підбирати індивідуальні дієти, унікально відповідні людям з різними особливостями обміну речовин.
Як проходило дослідження
Спочатку вчені зібрали зразки сечі приблизно у 2 тисяч осіб. Вони фокусувалися на виявлених в аналізах 46 різних продуктів обміну речовин, які пов'язані з різними проблемами, викликаними невідповідною дієтою.
Новий аналіз підбирає дієту / Фото unsplash
Досліджуючи добовий аналіз сечі, вони змогли зіставити раціон людей з тим, які метаболіти вони виділяють. Вчені застосували отримані дані для створення тест-системи, яку можна використовувати в клінічній практиці. У випробуванні винаходи взяли участь 19 добровольців.
ВООЗ виділяє чотири типи дієти – від дуже здорової до дуже шкідливої. Добровольці провели на кожній з них не менше трьох днів. Водночас, вчені систематично досліджували їхню сечу.
Високі показники за новою шкалою демонстрували, що учасники наразі дотримуються здорової дієти. Однак в деяких випадках тест-система давала різний результат для людей, які отримували однакову їжу. Вчені вважають, що в таких випадках потрібні більш специфічні дієтологічні втручання, щоб зробити раціон відповідним.