Вчені розробили аналіз сечі, який може визначити, чи підходить людині дієта, якої вона дотримується.

Розробку нового тесту описують два дослідження, які провела група вчених з Імперського коледжу Лондона. Роботи опубліковані в Nature.

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П'ятихвилинний тест в майбутньому допоможе підбирати індивідуальні дієти, унікально відповідні людям з різними особливостями обміну речовин.

Як проходило дослідження

Спочатку вчені зібрали зразки сечі приблизно у 2 тисяч осіб. Вони фокусувалися на виявлених в аналізах 46 різних продуктів обміну речовин, які пов'язані з різними проблемами, викликаними невідповідною дієтою.



Новий аналіз підбирає дієту / Фото unsplash

Досліджуючи добовий аналіз сечі, вони змогли зіставити раціон людей з тим, які метаболіти вони виділяють. Вчені застосували отримані дані для створення тест-системи, яку можна використовувати в клінічній практиці. У випробуванні винаходи взяли участь 19 добровольців.

ВООЗ виділяє чотири типи дієти – від дуже здорової до дуже шкідливої. Добровольці провели на кожній з них не менше трьох днів. Водночас, вчені систематично досліджували їхню сечу.

Високі показники за новою шкалою демонстрували, що учасники наразі дотримуються здорової дієти. Однак в деяких випадках тест-система давала різний результат для людей, які отримували однакову їжу. Вчені вважають, що в таких випадках потрібні більш специфічні дієтологічні втручання, щоб зробити раціон відповідним.