Создали анализ, который поможет подобрать идеальную диету для каждого
Ученые разработали анализ мочи, который может определить, подходит ли человеку диета, которой он придерживается.
Разработку нового теста описывают два исследования, которые провела группа ученых из Имперского колледжа Лондона. Работы опубликованы в Nature.
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Пятиминутный тест в будущем поможет подбирать индивидуальные диеты, уникально соответствующие людям с различными особенностями обмена веществ.
Как проходило исследование
Сначала ученые собрали образцы мочи примерно у 2 тысяч человек. Они фокусировались на выявленных в анализах 46 различных продуктах обмена веществ, связанных с различными проблемами, вызванными несоответствующей диетой.
Новый анализ подбирает диету / Фото unsplash
Исследуя суточный анализ мочи, они смогли сопоставить рацион людей с тем, какие метаболиты они выделяют. Ученые применили полученные данные для создания тест-системы, которую можно использовать в клинической практике. В испытании изобретения приняли участие 19 добровольцев.
ВОЗ выделяет четыре типа диеты – от очень здоровой к очень вредной. Добровольцы провели на каждой из них не менее трех дней. В то же время, ученые систематически исследовали их мочу.
Высокие показатели по новой шкале демонстрировали, что участники пока придерживаются здоровой диеты. Однако в некоторых случаях тест-система давала разный результат для людей, которые получали одинаковую пищу. Ученые считают, что в таких случаях нужны более специфические диетологические вмешательства, чтобы сделать рацион соответствующим.