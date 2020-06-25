Ученые разработали анализ мочи, который может определить, подходит ли человеку диета, которой он придерживается.

Разработку нового теста описывают два исследования, которые провела группа ученых из Имперского колледжа Лондона. Работы опубликованы в Nature.

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Пятиминутный тест в будущем поможет подбирать индивидуальные диеты, уникально соответствующие людям с различными особенностями обмена веществ.

Как проходило исследование

Сначала ученые собрали образцы мочи примерно у 2 тысяч человек. Они фокусировались на выявленных в анализах 46 различных продуктах обмена веществ, связанных с различными проблемами, вызванными несоответствующей диетой.

Новый анализ подбирает диету / Фото unsplash

Исследуя суточный анализ мочи, они смогли сопоставить рацион людей с тем, какие метаболиты они выделяют. Ученые применили полученные данные для создания тест-системы, которую можно использовать в клинической практике. В испытании изобретения приняли участие 19 добровольцев.

ВОЗ выделяет четыре типа диеты – от очень здоровой к очень вредной. Добровольцы провели на каждой из них не менее трех дней. В то же время, ученые систематически исследовали их мочу.

Высокие показатели по новой шкале демонстрировали, что участники пока придерживаются здоровой диеты. Однако в некоторых случаях тест-система давала разный результат для людей, которые получали одинаковую пищу. Ученые считают, что в таких случаях нужны более специфические диетологические вмешательства, чтобы сделать рацион соответствующим.