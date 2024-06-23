Фахівці британського агентства інновацій суспільного блага Nesta вивчали харчові звички британців і дійшли досить тривожних висновків.
Дивіться також Чому дієти не працюють: вчені зрозуміли, як формувати ідеальний раціон
Що виявили вчені
6 із 10 страв, які оцінювали вчеін, містили понад 600 калорій – саме стільки рекомендують споживати на обід та вечерю, аби не набрати зайвої ваги. А кожна третя страва містить вдвічі більше – 1200.
Дослідники такоє аналізували, які продукти харчування купували майже 6 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу з квітня по грудень 2021 року.
Виявилось, що готові страви з полиць супермаркету, як от з канапки, закуски, містять в середньому 780 калорій, що теж перевищує рекомендовані 600.
Звідки така калорійність
Ба більше, люди споживають в середньому 300 калорій на день з їжею та напоями, які беруть з собою.
"Кава та газовані безалкогольні напої складають 12% від усіх калорій, які споживають люди поза домом", – ідеться у статті.
Учені пояснили, звідки ж берутьс "зайві калорії". Річ у тім, що у закладах харчування, або супермаркетах люди обирають переважно фаст-фуд. Так, наприклад піца є одним із найбільш калорійних продуктів – у ній в середньому від 2000 до 2400 калорій.
Пачка чипсів містить понад 3000 калорій, бургер, курячі нагетси, гарнір і безалкогольний напій – 1658.