Фахівці британського агентства інновацій суспільного блага Nesta вивчали харчові звички британців і дійшли досить тривожних висновків.

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Що виявили вчені

6 із 10 страв, які оцінювали вчеін, містили понад 600 калорій – саме стільки рекомендують споживати на обід та вечерю, аби не набрати зайвої ваги. А кожна третя страва містить вдвічі більше – 1200.

Дослідники такоє аналізували, які продукти харчування купували майже 6 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу з квітня по грудень 2021 року.

Виявилось, що готові страви з полиць супермаркету, як от з канапки, закуски, містять в середньому 780 калорій, що теж перевищує рекомендовані 600.

Звідки така калорійність

Ба більше, люди споживають в середньому 300 калорій на день з їжею та напоями, які беруть з собою.

"Кава та газовані безалкогольні напої складають 12% від усіх калорій, які споживають люди поза домом", – ідеться у статті.

Учені пояснили, звідки ж берутьс "зайві калорії". Річ у тім, що у закладах харчування, або супермаркетах люди обирають переважно фаст-фуд. Так, наприклад піца є одним із найбільш калорійних продуктів – у ній в середньому від 2000 до 2400 калорій.

Пачка чипсів містить понад 3000 калорій, бургер, курячі нагетси, гарнір і безалкогольний напій – 1658.