Реакція організму на однакову їжу може змінюватись серед різних людей. Дослідники стверджують, що концепція універсальної дієти, яка підходить кожному, не можлива і наголошують на необхідності персоналізації харчування.

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Їжа впливає на людей по-різному

В рамках нового наукового проєкту було залучено 1102 здорові добровольці. Протягом двох тижнів учасники дотримувалися однакового раціону, тоді як дослідники моніторили зміни у їхньому метаболізмі. Також аналізувалися сон, апетит та рівень фізичної активності учасників, а також склад їхнього кишкового мікробіому.

Основним фокусом дослідження стали показники глюкози, інсуліну та тригліцеридів у крові. Високі рівні цих речовин можуть вказувати на ризик розвитку ожиріння, серцево-судинних захворювань та діабету. У здорових людей після вживання однакової їжі показники могли різнитися вдесятеро.

Дослідження показало, що навіть в однояйцевих близнюків, які брали участь в експерименті, спостерігалися значні відмінності у реакції на їжу. Це стало несподіванкою для вчених, оскільки генетична схильність мала мінімальний вплив на метаболічну відповідь. Це привело до висновку, що пошук "дієти, за генами", може бути хибним підходом.

У ідентичних близнюків збіг мікробіому кишківника становив лише третину. Дослідники припускають, що в майбутньому буде чіткіше визначено роль кишкових бактерій у реакції на їжу і що втручання, спрямовані на коригування мікробіоми, допоможуть контролювати вагу та покращувати здоров'я.

Також було зазначено, що час споживання мав індивідуальний вплив на кожного учасника. Один і той самий продукт, вжитий на сніданок чи обід, викликав різні реакції в різних людей.

Індивідуальні дієти

Дослідники наголосили, що попри виявлену різноманітність, щоденні метаболічні реакції в окремих учасників були стабільними та передбачуваними, що в майбутньому може дозволити прогнозувати реакцію конкретної людини на різні харчі.

Коли організм учасників негативно реагував на певні продукти, у їхній крові підвищувалися рівні маркерів запалення. Це явище вчені назвали "дієтичним запаленням".

Професор Тім Спектор з Імперського коледжу Лондона, співавтор дослідження, висловив думку, що результати роботи можуть сприяти поліпшенню контролю ваги та загального стану здоров'я через розробку індивідуальних дієт, що запобігають нездоровим запальним реакціям на їжу.