Реакция организма на одинаковую пищу может варьироваться среди разных людей. Исследователи утверждают, что концепция универсальной диеты, которая подходит каждому, не возможна и подчеркивают необходимость персонализации питания.

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Еда влияет на людей по-разному

В рамках нового научного проекта было привлечено 1102 здоровых добровольца. В течение двух недель участники придерживались одинакового рациона, тогда как исследователи мониторили изменения в их метаболизме. Также анализировались сон, аппетит и уровень физической активности участников, а также состав их кишечного микробиома.

Основным фокусом исследования стали показатели глюкозы, инсулина и триглицеридов в крови. Высокие уровни этих веществ могут указывать на риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. У здоровых людей после употребления одинаковой пищи показатели могли различаться в десять раз.

Исследование показало, что даже у однояйцевых близнецов, участвовавших в эксперименте, наблюдались значительные различия в реакции на пищу. Это стало неожиданностью для ученых, поскольку генетическая предрасположенность имела минимальное влияние на метаболический ответ. Это привело к выводу, что поиск "диеты, по генам", может быть ошибочным подходом.

У идентичных близнецов совпадение микробиома кишечника составляло лишь треть. Исследователи предполагают, что в будущем будет четче определена роль кишечных бактерий в реакции на пищу и вмешательства, направленные на корректировку микробиома, помогут контролировать вес и улучшать здоровье.

Также было отмечено, что время потребления имело индивидуальное влияние на каждого участника. Один и тот же продукт, употреблен на завтрак или обед, вызвал различные реакции у разных людей.

Индивидуальные диеты

Исследователи отметили, что несмотря на выявленное разнообразие, ежедневные метаболические реакции у отдельных участников были стабильными и предсказуемыми, что в будущем может позволить прогнозировать реакцию конкретного человека на различные продукты.

Когда организм участников негативно реагировал на определенные продукты, в их крови повышались уровни маркеров воспаления. Это явление ученые назвали "диетическим воспалением".

Профессор Тим Спектор из Имперского колледжа Лондона, соавтор исследования, выразил мнение, что результаты работы могут способствовать улучшению контроля веса и общего состояния здоровья через разработку индивидуальных диет, предотвращающих нездоровые воспалительные реакции на пищу.