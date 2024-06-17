Річ у тім, що у вашій тарілці обов'язково має бути високоякісний білок, щоб підтримувати м'язову масу та загальне здоров'я. Дослідження свідчать, що брак білка у раціоні дорослих людей може спричинити незворотні зміни в організмі.

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Чому важливо їсти білог

Дієтолог Емі Гудсон пояснил, що з віком ми втрачаємо м'язову масу, а це може стати тригером абсолютно різних проблем, починаючи з втрати еластичності шкіри та уповільненням процесу загоєння ран, закінчуючи порушеннями в роботі організму та розвитком хронічних захворювань.

Скільки білка нам потрібно

На сніданок, за словами дієтологині, слід вживати 25 – 30 грамів білка. Саме ця норма сприяє нарощуванню і відновленню м'язової маси, а також срияє відчуттю ситості.

Ця кількість білка допоможе забезпечити організм амінокислотами, необхідними для нарощування і відновлення м'язової маси, а також поліпшить відчуття ситості на кілька годин після їжі,

— каже Гудсон.

Чому білок так важливий саме після 50 років

Насправді споживати достатньо білка важливо у будь-якому віці, але після 50 наш організм потребує його особливо.

З віком ми втрачаємо приблизно 2 – 3% м'язової маси кожні 10 років, якщо не вживаємо жодних активних заходів для запобігання цьому,

– пояснює Гудсон.

Один із найкращих способів боротьби з цією втратою — додавати до раціону білок під час кожного прийому їжі, особливо на сніданок.