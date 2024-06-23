Специалисты британского агентства инноваций общественного блага Nesta изучали пищевые привычки британцев и пришли к довольно тревожным выводам.

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Что обнаружили ученые

6 из 10 блюд, которые оценивали ученые, содержали более 600 калорий – именно столько рекомендуют потреблять на обед и ужин, чтобы не набрать лишний вес. А каждое третье блюдо содержит вдвое больше – 1200.

Исследователи так анализировали, какие продукты питания покупали почти 6 тысяч человек из Англии, Шотландии и Уэльса с апреля по декабрь 2021 года.

Оказалось, что готовые блюда с полок супермаркета, как вот с бутерброды, закуски, содержат в среднем 780 калорий, что тоже превышает рекомендуемые 600.

Откуда такая калорийность

Более того, люди потребляют в среднем 300 калорий в день с едой и напитками, которые берут с собой.

"Кофе и газированные безалкогольные напитки составляют 12% от всех калорий, которые потребляют люди вне дома", – говорится в статье.

Ученые объяснили, откуда же берутся "лишние калории". Дело в том, что в заведениях питания, или супермаркетах люди выбирают преимущественно фаст-фуд. Так, например пицца является одним из самых калорийных продуктов – в ней в среднем от 2000 до 2400 калорий.

Пачка чипсов содержит более 3000 калорий, бургер, куриные наггетсы, гарнир и безалкогольный напиток – 1658.