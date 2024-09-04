Рекомендації опублікували в медичному журналі Diabetes Care. У дослідженні зазначено, що мозок діабетиків може передчасно старіти, випереджаючи біологічний вік людини у середньому на 2 – 3 роки.

Дивіться також Як швидко та ефективно знизити цукор під час тривалого коронавірусу

При поганому контролі цукру в крові ця різниця може досягати 4 років.

Деталі дослідження

Учені проаналізували дані понад 31 тисячі людей без деменції – захворювання, яке характеризується прогресуючим погіршенням когнітивних функцій. Дослідники фіксували показники рівня цукру в крові, тиск, вагу, а також звички, як-от куріння, вживання алкоголю та фізичну активність.

Показники учасників рівня цукру:

53% учасників мали нормальний рівень глюкози,

43% – переддіабет,

4% – страждали на діабет ІІ типу.

Далі алгоритми проаналізували дані МРТ-сканування мозку, аби оцінити біологічний вік мозку учасників.

Який зв'язок виявили вчені

Порівнявши біологічний вік мозку учасників з реальним віком учені виявили, що у людей з діабетом 2 типу мозок виглядав старшим на 2,3 року, а в тих, хто мав переддіабет, – в середньому на 6 місяців.

А ось у людей з погано контрольованим діабетом мозок старів значно швидше – в середньому на 4 роки.

Рішення, яке пропонують вчені для молодості мозку

У ході дослідження учені з'ясували, що люди, які страждають на діабет, таки мають надію на протидію старінню мозку. Зокрема, допомогти зберегти когнітивні функції можуть здорові звички.

Відтак, вчені радять не забувати про регулярну фізичну активність, відмовитись від куріння та обмежити вживання алкоголю, аби попередити передчасне старіння. Ба більше, вчені радять не чекати, поки вам виповниться 65 років, а дбати про здоров'я з молодих років.