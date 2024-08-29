Також учені пояснили, що тривалий COVID-19 сам по собі теж часто супроводжується стійкою гіперглікемією — високим рівнем цукру в крові. І власне, цей стан може призвести до розвитку ускладнень, як-от діабет або серцево-судинні захворювання.

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Як знизити цукор при COVID-19

Учені виявили, що мРНК-вакцини проти COVID-19 усього через 4 дні після імунізації значно покращувала рівень цукру в крові на тривалий період.

Відкриття означає, що вакцину потенційно можна використовувати не лише для профілактики коронавірусу, але й для лікування довготривалих метаболічних ускладнень хвороби.

– Ми можемо вивчити нові стратегії, щоб допомогти тим, хто страждає від тривалого COVID, особливо тим, хто має такі симптоми, як хронічна втома, які можуть бути пов'язані з метаболічною дисфункцією, – сказав Кловіс Палмер, один із провідних авторів дослідження.

Довідково. За даними ВООЗ, COVID-19 посів 3 місце серед причин смертності у світі у 2020 році та 2 – у 2021 році. Від вірусу за цей період померло майже 13 мільйонів людей.