Также ученые объяснили, что длительный COVID-19 сам по себе тоже часто сопровождается стойкой гипергликемией - высоким уровнем сахара в крови. И собственно, это состояние может привести к развитию осложнений, например диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

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Как снизить сахар при COVID-19

Ученые обнаружили, что мРНК-вакцины против COVID-19 всего через 4 дня после иммунизации значительно улучшала уровень сахара в крови на длительный период.

Открытие означает, что вакцину потенциально можно использовать не только для профилактики коронавируса, но и для лечения долговременных метаболических осложнений болезни.

– Мы можем изучить новые стратегии, чтобы помочь тем, кто страдает от длительного COVID, особенно тем, кто имеет такие симптомы, как хроническая усталость, которые могут быть связаны с метаболической дисфункцией, – сказал Кловис Палмер, один из ведущих авторов исследования.

Справочно. По данным ВОЗ, COVID-19 занял 3 место среди причин смертности в мире в 2020 году и 2 – в 2021 году. От вируса за этот период умерло почти 13 миллионов человек.