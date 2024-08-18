Врач-иммунолог Федор Лапий рассказал 24 Каналу, что практически никакие симптомы не имеют четких характеристик присущих COVID-19. Проще всего определить это заболевание через лабораторное тестирование.

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Как определить COVID-19

Федор Лапий отметил, что для определения вируса COVID-19 есть экспресс-тесты, которые можно использовать самостоятельно. Также есть более профессиональные тесты, когда мазок берется глубоко из носоглотки.

Мы имеем дело с вариантом "Омикрон", в Украине выделяют 10 подтипов, среди которых "флирт", доля которого растет. Без лабораторного тестирования даже врач окончательно не сможет определить диагноз,

– сказал врач-иммунолог.

Изменение симптомов

Он отметил, что в нашей стране с возбудителем COVID-19 ранее уже сталкивались, значительная часть населения была вакцинирована, поэтому сейчас в медицине возник термин "гибридный иммунитет".

Скорее всего, следующие встречи с вирусом будут проходить не так классически, как это было в начале пандемии (потеря обоняния, вкуса и другие симптомы – 24 Канал),

– отметил Федор Лапий.

Врач подчеркнул, что не стоит пренебрегать средствами профилактики по улучшению иммунитета, чтобы уберечь себя от возможных заболеваний.