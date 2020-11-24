Багато людей вважає, що якщо легкий кашель не лікувати, він опуститься вниз і почнуться ускладнення. Щоб цього не сталося, тривожні пацієнти починають приймання ліків для профілактики, в тому числі антибіотиків.

Кашель – симптом хвороби. А хвороба може проявитись в різних місцях. Найчастіше в носі, половину усіх ГРВІ викликає саме риновірус, mayoclinic.

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Куди "опускається" слиз

Слизу стає більше, і з'являється нежить. Слиз може стікати з задньої частини носа по горлу і провокувати кашель. Соплі, які хворий не висякає, потрапляють не в легені, а в шлунок. Там мікроби, які є в слизі, швидко гинуть в соляній кислоті шлункового соку.

Як і ніс, легені теж добре вміють захищати себе від сторонніх патогенів. Головний їхній асистент – мукоциліарний ескалатор (кліренс), який у вигляді війок покриває велику частину бронхів і трахеї. Він виводить будь-який бруд з легенів і також відправляє в шлунок.

Коли виникає кашель

В нормальних умовах щодня в дихальних шляхах виділяється близько 20-30 мілілітрів слизу. Коли кількість більша, з'являється кашель, щоб очистити дихальні шляхи.

Отже, кашель виникає тоді, коли організму потрібно допомогти позбутися зайвого слизу. Де б він не накопичувався. Найчастіше кашель супроводжує ГРВІ та грип. Але він може бути симптомом більш серйозних інфекцій, наприклад бронхіту або пневмонії.