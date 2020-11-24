Многие люди считают, что если легкий кашель не лечить, он опустится вниз и начнутся осложнения. Чтобы этого не произошло, тревожные пациенты начинают прием лекарств для профилактики, в том числе антибиотиков.

Кашель – симптом болезни. А болезнь может проявиться в разных местах. Чаще всего в носу, половину всех ОРВИ вызывает именно риновирус, mayoclinic.

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Куда "опускается" слизь

Слизи становится больше, и появляется насморк. Слизь может стекать с задней части носа по горлу и провоцировать кашель. Сопли, которые больной не высморкает, попадают не в легкие, а в желудок. Там микробы, которые есть в слизи, быстро погибают в соляной кислоте желудочного сока.

Как и нос, легкие тоже хорошо умеют защищать себя от посторонних патогенов. Главный их помощник – мукоцилиарный эскалатор (клиренс), который в виде ресничек покрывает большую часть бронхов и трахеи. Он выводит любую грязь из легких и также отправляет в желудок.

Когда возникает кашель

В нормальных условиях ежедневно в дыхательных путях выделяется около 20-30 миллилитров слизи. Когда количество больше, появляется кашель, чтобы очистить дыхательные пути.

Итак, кашель возникает тогда, когда организму нужно помочь избавиться от лишней слизи. Где бы она ни копилась. Чаще всего кашель сопровождает ОРВИ и грипп. Но он может быть симптомом более серьезных инфекций, например бронхита или пневмонии.