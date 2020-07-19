Метааналіз наукових дослідників, проведений у трьох континентах, показав, що загальна смертність пацієнтів з COVID-19 в відділеннях реанімації інтенсивної терапії знизилася з майже 60% на кінець березня до 42% до кінця травня. Також автори встановили, що смертність від COVID-19 в реанімації приблизно однакова в Європі, Азії та Північній Америці.

Дослідники з Королівських об'єднаних лікарень Великобританії і Університету Бристоля вивчили бази даних про всі випадки смертей дорослих пацієнтів з діагнозом COVID-19, що відбулися в відділеннях інтенсивної терапії до 31 травня 2020 року, і зіставили їх з кількістю пацієнтів, переведених у звичайні відділення, повідомляє EurekAlert.

Читайте також У Токіо зареєстрували найбільшу кількість нових хворих від початку пандемії коронавірусу

Результати метааналізу

Всього серед 24 звітів з країн Азії, Європи і Північної Америки вчені нарахували 10 150 таких випадків.

На кінець березня смертність від COVID-19 в відділеннях реанімації становила 59,9%. До кінця травня вона знизилася до 41,6%. З усім тим, це все ще у два рази вище смертності від інших вірусних пневмоній.

Чому смертність знизилась

Пояснень зниження числа смертей може бути кілька: можливо, лікарі по всьому світу швидко вчаться, залучаючи досвід своїх колег з різних країн. Також не виключено, що критерії переведення пацієнтів у реанімацію змінилися.

Висновки

Крім того, дослідження відзначає відсутність суттєвої різниці в кількості смертельних випадків у відділеннях реанімації різних континентів, попри відмінності в умовах надходження, лікуванні та кількості надійшли хворих. Це говорить про те, що поки не знайдено жодної терапії, яка значимо знижує смертність від COVID-19.