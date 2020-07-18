Впродовж минулої доби у Токіо зареєстрували 293 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст інфікованих, який будь-коли фіксували у столиці Японії.

За минулу добу у Японії зареєстрували 596 нових випадків інфікування COVID-19, повідомляє CNN.

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Префектура Сайтама, яка межує з Токіо, оголосила 51 новий випадок зараження. Це найвищий добовий приріст від 25 травня, коли у країні зняли надзвичайний стан.

Цікаво, що за законом влада більше не може примусити заклади Токіо закритися, тому зовсім нещодавно почала власникам нічних клубів та барів, щоб вони не працювали.

Відтепер кожен бар може отримати 4 670 доларів (приблизно 126 тисяч гривень) у тому випадку, якщо він закриється на 10 і більше днів.

Зауважимо, що станом на 18 липня у Японії зареєстровано 13 473 випадки зараження коронавірусом. 985 громадян країни померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Оскільки ще 19 096 пацієнтів вже одужали, то 3 392 ще продовжують хворіти.

Примітно, що впродовж останніх 24 годин у Японії не зареєстрували жодного летального випадку внаслідок коронавірусу.