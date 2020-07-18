За прошедшие сутки в Токио зарегистрировали 293 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой суточный прирост инфицированных, который когда-либо фиксировали в столице Японии.

За минувшие сутки в Японии зарегистрировали 596 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает CNN.

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Префектура Сайтама, граничащей с Токио, объявила 51 новый случай заражения. Это самый высокий суточный прирост от 25 мая, когда в стране сняли чрезвычайное положение.

Интересно, что по закону власть больше не может заставить заведения Токио закрыться, поэтому совсем недавно начала платить владельцам ночных клубов и баров, чтобы они не работали.

Отныне каждый бар может получить 4 670 долларов (примерно 126 тысяч гривен) в том случае, если он закроется на 10 и более дней.

Заметим, что по состоянию на 18 июля в Японии зарегистрировано 13 473 случая заражения коронавирусом. 985 граждан страны умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Поскольку 19 096 пациентов уже выздоровели, то 3 392 еще продолжают болеть.

Примечательно, что на протяжении последних 24 часов в Японии не зарегистрировали ни одного летального случая вследствие коронавируса.