Мета-анализ научных исследований, опубликованных на трех континентах, показал, что общая смертность пациентов с COVID-19 в отделениях реанимации интенсивной терапии снизилась с почти 60% на конец марта до 42% к концу мая. Также авторы установили, что смертность от COVID-19 в реанимации примерно одинаковая в Европе, Азии и Северной Америке.

Исследователи из Королевских объединенных больниц Великобритании и Университета Бристоля изучили базы данных о всех случаях смертей взрослых пациентов с диагнозом COVID-19, которіе произошли в отделениях интенсивной терапии до 31 мая 2020 года, и сопоставили их с количеством пациентов, переведенных в обычные отделения, сообщает EurekAlert.

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Результаты метаанализа

В целом среди 24 отчетов из стран Азии, Европы и Северной Америки ученые насчитали 10 150 таких случаев.

На конец марта смертность от COVID-19 в отделениях реанимации составляла 59,9%. До конца мая она снизилась до 41,6%. Между тем, это все еще в два раза выше смертности от других вирусных пневмоний.

Почему смертность снизилась

Объяснений снижения числа смертей может быть несколько: возможно, врачи по всему миру быстро учатся, привлекая опыт своих коллег из разных стран. Также не исключено, что критерии перевода пациентов в реанимацию изменились.

Выводы

Кроме того, исследование отмечает отсутствие существенной разницы в количестве смертельных случаев в отделениях реанимации различных континентов, несмотря на различия в условиях поступления, лечении и количестве поступивших больных. Это говорит о том, что пока не найдена ни одна терапия, которая значимо снижает смертность от COVID-19.