Щоб захворіти на COVID-19, потрібно бути ближче ніж за метр від людини, яка є носієм, щонайменше протягом 15 хвилин.

Про це розповів голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю НВ.

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За його словами, складно вивчати безсимптомні випадки, але головне джерело зараження – це все-таки люди із симптомами.

Хабіхта вважає, зазвичай, щоб заразитися, ви маєте бути ближче ніж на метр до людини, яка хвора, щонайменше протягом 15 хвилин.

Типова ситуація – завантажене метро або ескалатор, перевантажені автобуси,

– сказав голова представництва ВООЗ.

Він зазначив, що такі умови створюють близьку до 100-відсоткової імовірність заразитися.

Хабіхт додав, що Україна – одна з п’яти-шести європейських країн, де від середини червня зростання захворюваності прискорилося, а репродуктивне число для вірусу більше одиниці, до того ж смертність залишається відносно низькою, 2-3%.



Чому варто дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу