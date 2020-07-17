Скільки треба часу, щоб заразитись коронавірусом
Щоб захворіти на COVID-19, потрібно бути ближче ніж за метр від людини, яка є носієм, щонайменше протягом 15 хвилин.
Про це розповів голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю НВ.
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За його словами, складно вивчати безсимптомні випадки, але головне джерело зараження – це все-таки люди із симптомами.
Хабіхта вважає, зазвичай, щоб заразитися, ви маєте бути ближче ніж на метр до людини, яка хвора, щонайменше протягом 15 хвилин.
Типова ситуація – завантажене метро або ескалатор, перевантажені автобуси,
– сказав голова представництва ВООЗ.
Він зазначив, що такі умови створюють близьку до 100-відсоткової імовірність заразитися.
Хабіхт додав, що Україна – одна з п’яти-шести європейських країн, де від середини червня зростання захворюваності прискорилося, а репродуктивне число для вірусу більше одиниці, до того ж смертність залишається відносно низькою, 2-3%.