Понад 100 провідних вчених, в тому числі 15 нобелівських лауреатів, написали відкритий лист, в якому закликали добровольців, що беруть участь в клінічних випробувань вакцини, спробувати заразитись коронавірусом.

Лист адресували директору Національного інституту охорони здоров'я США (NIH) Френсісу Колінзу, пише CNN.

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У своєму зверненні вчені говорять про те, що у випробуваннях, в яких передбачено вплив вірусу на добровольцях значно прискорять дослідження ефективності та безпеки препаратів. Лист також підписали 2000 добровольців, які беруть участь в дослідженнях.

Етичні питання та ризики

Автори листа наголошують, що в теперішніх умовах навмисне зараження добровольців не порушує етики клінічних випробувань, оскільки в різних країнах світу сьогодні спостерігається зниження захворюваності, і у наукової спільноти немає часу чекати, коли вони заразилися в природних умовах.

Це особливо важливо напередодні "другої хвилі" пандемії, яку пророкують багато епідеміологів. Користь від швидкої розробки вакцини для масового застосування переважує всі супутні ризики такого методу дослідження.

Вчені наголошують, що навмисне зараження добровольців вже не раз застосовувалася в боротьбі з іншими небезпечними інфекціями, наприклад, при розробці вакцин від малярії, тифу і грипу.

Які норми встановлені до випробування вакцини

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров'я випустила документ, в якому сформульовані керівні етичні принципи випробування вакцини від COVID-19 на людях. Вона допускає можливість дослідження на заражених людях, але за умови: