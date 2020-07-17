Более 100 ведущих ученых, в том числе 15 нобелевских лауреатов, написали открытое письмо, в котором призвали добровольцев, участвующих в клинических испытаниях вакцины, попробовать заразиться коронавирусом.

Письмо адресовали директору Национального института здравоохранения США (NIH) Френсису Коллинзу, пишет CNN.

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В своем обращении ученые говорят о том, что в испытаниях, в которых предусмотрено влияние вируса на добровольцах, значительно ускорят исследование эффективности и безопасности препаратов. Письмо также подписали 2 000 добровольцев, участвующих в исследованиях.

Этические вопросы и риски

Авторы письма отмечают, что в нынешних условиях преднамеренное заражение добровольцев не нарушает этики клинических испытаний, поскольку в разных странах мира сегодня наблюдается снижение заболеваемости, и у научного сообщества нет времени ждать, когда они заразятся в природных условиях.

Это особенно важно накануне "второй волны" пандемии, которую предсказывают многие эпидемиологи. Польза от быстрой разработки вакцины для массового применения перевешивает все сопутствующие риски такого метода исследования.

Ученые отмечают, что умышленное заражение добровольцев уже не раз применялось в борьбе с другими опасными инфекциями, например, при разработке вакцин от малярии, тифа и гриппа.

Какие нормы установлены к испытанию вакцины

В начале мая Всемирная организация здравоохранения выпустила документ, в котором сформулированы руководящие этические принципы испытания вакцины от COVID-19 на людях. Она допускает возможность исследования на зараженных людях, но при условии: