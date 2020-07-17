Чтобы заболеть COVID-19, нужно быть ближе, чем за метр от человека, который является носителем, по меньшей мере в течение 15 минут.

Об этом рассказал глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью НВ.

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По его словам, сложно изучать бессимптомные случаи, но главный источник заражения – это все-таки люди с симптомами.

Хабихт считает, обычно, чтобы заразиться, вы должны быть ближе чем на метр к человеку, который болен, по меньшей мере в течение 15 минут.

Типичная ситуация – загруженное метро или эскалатор, перегруженные автобусы,

– сказал глава представительства ВОЗ.

Он отметил, что такие условия создают близкую к 100-процентной вероятность заразиться.

Хабихт добавил, что Украина – одна из пяти-шести европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число вируса больше единицы, к тому же смертность остается относительно низкой, 2 – 3%.



Почему стоит соблюдать дистанцию / Инфографика 24 канала