Щоб вивчити корисні властивості масажу, вчені проаналізували вплив дотиків на парасимпатичну нервову систему, що своєю чергою відповідає за розслаблення організму.

Як проводили дослідження

Такого розслаблювального ефекту вдається досягти за допомогою двох видів масажів — голови та шиї, — націлених на стимуляцію парасимпатичної нервової системи за допомогою масажу блукаючого нерва.

Другий був сфокусований на шиї та плечах і був м'якшим. Контрольна група не отримувала масажу зовсім. Дослідження опублікувало видання Scintific reports.

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Вчені відстежували рівні фізичного і психологічного розслаблення, емоційний стан і частоту серцевих скорочень.

Для розслаблення достатньо 10 хвилин

Згідно з результатами, всього 10 хвилин масажу знизили рівень стресу. Учасники експерименту повідомили, що відчували себе менш напруженими й більш розслабленими.

При цьому і просто відпочинок, і масаж розслаблювали всього за 10 хвилин, але ефект від масажу був більш відчутний.



Масаж допомагає розслабитись / Фото Unsplash

Користь масажу