Сколько сеансов массажа помогут расслабиться: исследование
Чтобы изучить полезные свойства массажа, ученые проанализировали влияние прикосновений на парасимпатическую нервную систему, которая в свою очередь отвечает за расслабление организма.
Как проводили исследования
Такого расслабляющего эффекта удается достичь с помощью двух видов массажей – головы и шеи, – нацеленных на стимуляцию парасимпатической нервной системы с помощью массажа блуждающего нерва.
Второй был сфокусирован на шее и плечах и был мягким. Контрольная группа не получала массажа вовсе. Исследование опубликовало издание Scientific reports.
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Ученые отслеживали уровни физического и психологического расслабления, эмоциональное состояние и частоту сердечных сокращений.
Для расслабления достаточно 10 минут
Согласно результатам, всего 10 минут массажа снизили уровень стресса. Участники эксперимента сообщили, что чувствовали себя менее напряженными и более расслабленными.
При этом и просто отдых, и массаж расслабляли всего за 10 минут, но эффект от массажа был более ощутим.
Массаж помогает расслабиться / Фото Unsplash
Польза массажа
- Дает мышцам расслабиться, снимая излишнее напряжение.
- Стимулирует кровообращение в мышечной ткани.
- Повышает тонус кожи и мышц, способствует укреплению тела.
- Усиливает ток крови и лимфы.
- Запускает обменные процессы.
- Улучшает проводимость нервных окончаний.
- Успокаивает нервную систему, улучшает качество сна и снимает психическое напряжение.