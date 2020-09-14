Чтобы изучить полезные свойства массажа, ученые проанализировали влияние прикосновений на парасимпатическую нервную систему, которая в свою очередь отвечает за расслабление организма.

Как проводили исследования

Такого расслабляющего эффекта удается достичь с помощью двух видов массажей – головы и шеи, – нацеленных на стимуляцию парасимпатической нервной системы с помощью массажа блуждающего нерва.

Второй был сфокусирован на шее и плечах и был мягким. Контрольная группа не получала массажа вовсе. Исследование опубликовало издание Scientific reports.

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Ученые отслеживали уровни физического и психологического расслабления, эмоциональное состояние и частоту сердечных сокращений.

Для расслабления достаточно 10 минут

Согласно результатам, всего 10 минут массажа снизили уровень стресса. Участники эксперимента сообщили, что чувствовали себя менее напряженными и более расслабленными.

При этом и просто отдых, и массаж расслабляли всего за 10 минут, но эффект от массажа был более ощутим.



Массаж помогает расслабиться / Фото Unsplash

Польза массажа