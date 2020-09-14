Непьющие люди чаще берут больничный, чем те, кто употребляет алкоголь
Люди, которые вообще не пьют, чаще отсутствуют на работе по состоянию здоровья, чем их коллеги, которые умеренно пьют. Но это не говорит о пользе алкоголя для здоровья.
Опросы охватили в целом 47 520 человек в Великобритании, Франции и Финляндии в период с 1985 по 2004 год, пишет drinkaware.
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Употребление алкоголя и больничные
Исследование показало, что в первую очередь это прослеживается на состоянии психического здоровья. Люди, которые полностью избегали употребления алкоголя, на 50% чаще брали больничный по причинам, связанным с психическим состоянием здоровья.
Однако аналогичная связь прослеживалась и из-за расстройств пищеварения, мышечно-скелетных травм, респираторных заболеваний.
Меньше брали больничный те, кто употреблял умеренное количество алкоголя за неделю – значительно больше, чем рекомендует британская система здравоохранения.
Почему непьющие люди чаще берут больничный
Такие результаты исследования могут быть связаны еще и с тем, что люди, которые берут больничный, скорее всего, не могли употреблять алкоголь из-за состояния здоровья или приема некоторых лекарств, хотя авторы исследования пытались учитывать статистически и этот фактор.
Исследование также показало, что те, кто воздерживается от употребления алкоголя, чаще из бедных слоев населения, что является еще одним фактором, связанным с высокими показателями заболеваемости и пропуском работы.