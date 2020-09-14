Люди, которые вообще не пьют, чаще отсутствуют на работе по состоянию здоровья, чем их коллеги, которые умеренно пьют. Но это не говорит о пользе алкоголя для здоровья.

Опросы охватили в целом 47 520 человек в Великобритании, Франции и Финляндии в период с 1985 по 2004 год, пишет drinkaware.

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Употребление алкоголя и больничные

Исследование показало, что в первую очередь это прослеживается на состоянии психического здоровья. Люди, которые полностью избегали употребления алкоголя, на 50% чаще брали больничный по причинам, связанным с психическим состоянием здоровья.

Однако аналогичная связь прослеживалась и из-за расстройств пищеварения, мышечно-скелетных травм, респираторных заболеваний.

Меньше брали больничный те, кто употреблял умеренное количество алкоголя за неделю – значительно больше, чем рекомендует британская система здравоохранения.

Почему непьющие люди чаще берут больничный

Такие результаты исследования могут быть связаны еще и с тем, что люди, которые берут больничный, скорее всего, не могли употреблять алкоголь из-за состояния здоровья или приема некоторых лекарств, хотя авторы исследования пытались учитывать статистически и этот фактор.

Исследование также показало, что те, кто воздерживается от употребления алкоголя, чаще из бедных слоев населения, что является еще одним фактором, связанным с высокими показателями заболеваемости и пропуском работы.