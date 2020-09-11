Психологи считают, что чрезмерное употребление алкоголя может притуплять сочувствие, ссылаясь на эксперимент ученых на добровольцах.

Об этом сообщает издание ScienceDaily со ссылкой на выводы психологов из Франции и Великобритании.

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Как проходило исследование

В исследовании участвовал 71 доброволец. Половина этой группы пила часто, а другая – редко. Во время тестирования все были трезвые.

Волонтеров присоединили к датчикам фМРТ, а потом раздали им фотографии травмированных конечностей. Далее их попросили представить, что изображенная концовка принадлежит им или другому человеку, и описать, боль какой интенсивности может быть связана с этим снимком.



Алкоголь притупляет сочувствие / Фото: Getty Images

Что обнаружили ученые

Для любителей выпить ответить было сложнее, также им было труднее поставить себя на место другого человека, который чувствует боль. При ответе мозг первой группы добровольцев напряженно работал – использовал больше нервных ресурсов.

В то же время обе группы определяли уровень боли на одинаковом уровне.

Ученые объяснили, что зависимым от алкоголя людям нужно приложить больше усилий, чтобы посочувствовать другому.